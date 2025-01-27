Миссия наблюдателей от СНГ признала выборы Президента Беларуси открытыми и демократичными

Во Дворце Республики продолжает работу инфоцентр ЦИК Беларуси.

С самого утра там проходят итоговые пресс-конференции. В первую очередь предварительные итоги голосования на выборах Президента озвучил глава ЦИК Игорь Карпенко. Оценку электоральной кампании 27 января дали и главы миссий наблюдателей от СНГ и ШОС.

Выборы в Беларуси проведены согласно обновленной Конституции и обновленному Избирательному кодексу в сроки и согласно календарному плану. Это констатировал председатель Центральной избирательной комиссии Игорь Карпенко, открывая пресс-конференцию, где озвучены предварительные итоги выборов Президента.

Серьезных жалоб как со стороны избирателей, так и со стороны наблюдателей в ЦИК не поступало. Вместе с тем не обошлось на участках без административных нарушений. Речь про 600 бюллетеней. Вот как это комментируют представители Центральной избирательной комиссии.

За выборами в Беларуси наблюдали 486 иностранных наблюдателей из 52 стран мира и больше 44 тысяч национальных наблюдателей. Сегодня каждая из миссий и независимые наблюдатели вынесли свой вердикт. И сводится он к единому мнению - выборы в Беларуси иностранные наблюдатели признают. Они прошли открыто и демократично.

Сергей Лебедев, глава миссии наблюдателей от СНГ:

"Выводы таковы, что мы признали выборы открытыми, демократичными и, самое главное, обеспечившими право избирателей Республики Беларусь на свободное волеизъявление. В преддверии выборов в средствах массовой информации ощущалась некоторая напряженность, опасения с учетом угроз и ультиматумов, которые мы слышали со стороны Запада. Что они могут пойти на какие-то провокации, попытаться сорвать выборы. К счастью, этого не произошло".

"Во-первых, я был очень удивлен такой большой явке, что так много людей идет голосовать. Во-вторых, я был удивлен, почему здесь большинство европейских наблюдателей отрицательно отзываются о выборах, ведь все прошло хорошо, - рассказал Кваак Ен Хун - международный наблюдатель (Республика Корея). - Я желаю Беларуси самого лучшего в будущем. Белорусский опыт может внести большой вклад в мирное гармоничное развитие европейского региона, да и всего мира".

Общаясь в кулуарах с наблюдателями во время пресс-подходов, они подчеркивают открытость, с которой Беларусь подошла к проведению этой электоральной кампании. Действительно, освещали выборы в Беларуси и продолжают это делать порядка 800 журналистов, из них больше трех сотен иностранных.

Андреа Лучиди, корреспондент телеканала BYOBLY TV (Италия):

"Здесь есть очень хорошая организация для журналистов. Это пресс-центр, где есть все, что нужно для работы".