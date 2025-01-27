Миссия наблюдателей ШОС признала выборы Президента Беларуси прозрачными и демократичными. Об этом заявил генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Нурлан Ермекбаев.

"Деятельность миссии наблюдателей ШОС направлена на избирательный процесс и не касается конкретных результатов голосования. При этом в ШОС мы исходим из того, что только народ страны, которая проводит выборы, а не международные наблюдатели, принимает окончательное решение о легитимности процесса выборов и доверии к его результатам, - прокомментировал Нурлан Ермекбаев, глава миссии наблюдателей ШОС. - Все заключения и выводы миссии основаны на проведенных членами миссии личных наблюдениях в фактическом материале, который собирается и собран в ходе подготовки к выборам и непосредственно в день голосования".

Также Нурлан Ермекбаев добавил, что члены миссии посетили избирательные участки не только в Минске, но и в Могилеве, Бресте, Гродно, а также в населенных пунктах Минской, Могилевской, Брестской и Гродненской областей. "За время работы члены миссии посетили 109 избирательных участков. Причем делали это без согласования с исполнительными или избирательными органами Беларуси. Выбор избирательного участка осуществлялся членами миссии самостоятельно. Каких-либо препятствий для посещения того или иного участка мы не наблюдали".

Ареф аль-Фаласи, независимый наблюдатель (ОАЭ):

"Мы действительно видели, как люди шли на выборы, они свободно и открыто изъявляли свой выбор. Люди шли на участки как к себе домой, к своим друзьям. Мы видели, как дружелюбно встречали их комиссии. Мы посетили много участков, везде мы встречали дружелюбное, приветливое отношение к людям. Процесс открыт, никто не чинил никаких препятствий. Все было прозрачно".