По его словам, саммит БРИКС наглядно показал, что изоляция России и Беларуси не происходит и не произойдет, поскольку страны Глобального Юга и другие государства сделали для себя принципиальный вывод о том, что коллективный Запад с его санкционной политикой - это путь в никуда. "Поэтому БРИКС как объединение полноправных партнеров стало очень привлекательной организацией, - отметил Алексей Мухин. - Положение Беларуси в формате БРИКС уникально. Одновременно Беларусь с Россией составляют Союзное государство. Вместе Россия и Беларусь гораздо сильнее в составе БРИКС. И это очевидно практически всем: от экспертов до политиков. Поэтому Россия и Беларусь, взаимно дополняя друг друга, дают такой позитивный, очень хороший, сильный синкретический эффект".