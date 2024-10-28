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Мухин: Положение Беларуси в формате БРИКС уникально

БРИКС - это организация, которая не предполагает, чтобы страны ходили строем и действовали в интересах какой-то отдельно взятой страны. Каждая соблюдает свой национальный интерес.

Неслучайно уже выстроилась огромная очередь желающих вступить в БРИКС. И Беларусь стала страной-партнером.

Положение Беларуси в формате БРИКС уникально. Такое мнение "Первому информационному" высказал российский публицист, гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин.

По его словам, саммит БРИКС наглядно показал, что изоляция России и Беларуси не происходит и не произойдет, поскольку страны Глобального Юга и другие государства сделали для себя принципиальный вывод о том, что коллективный Запад с его санкционной политикой - это путь в никуда. "Поэтому БРИКС как объединение полноправных партнеров стало очень привлекательной организацией, - отметил Алексей Мухин. - Положение Беларуси в формате БРИКС уникально. Одновременно Беларусь с Россией составляют Союзное государство. Вместе Россия и Беларусь гораздо сильнее в составе БРИКС. И это очевидно практически всем: от экспертов до политиков. Поэтому Россия и Беларусь, взаимно дополняя друг друга, дают такой позитивный, очень хороший, сильный синкретический эффект".

Политолог считает, что Беларусь будет востребована в формате БРИКС и с точки зрения логистики, и с точки зрения продовольственной безопасности, и с точки зрения технологий.

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