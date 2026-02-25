3.74 BYN
2.85 BYN
3.36 BYN
МВД Беларуси предлагает расширить перечень оснований для осуществления профилактического учета
МВД предлагает расширить перечень оснований для осуществления профилактического учета. Это предусматривает законопроект, который в первом чтении приняли депутаты.
В парламентской повестке 25 февраля было 6 вопросов.
Законопроект о профилактике правонарушений
25 февраля в повестке депутатов было 6 вопросов. Большое внимание уделили не только экономике, но еще безопасности, в том числе внутренней. Первым пунктом стал законопроект о профилактике правонарушений. Кому-то он может показаться слишком бытовым, но на самом деле является ключевым для поддержания порядка в обществе.
Как отметит с трибуны Овального зала профильный министр Иван Кубраков, новации идут от жизни. Зачастую у милиционеров не хватало правовых инструментов, чтобы бороться с домашними скандалистами. Теперь оснований, чтобы поставить их на профилактический учет, станет больше. Такая же судьба ждет и тех, кто прошел через ЛТП. К сожалению, на некоторых даже лечебно-трудовой профилакторий не оказывает должного влияния.
Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
"На сегодняшний день с такой категорией мы сможем работать. Т. е. участковый инспектор милиции имеет право вызвать на пункт охраны общественного порядка для проведения с ним профилактической беседы, предъявить данному гражданину конкретные претензии. Т. е. он должен ходить к врачу-наркологу для лечения либо должен трудоустроиться. Если он не выполняет эти требования, он привлекается к административной ответственности".
Гражданское судопроизводство и гражданские правоотношения
В первом чтении приняты 2 законопроекта и по линии МЧС. Они касаются промышленной безопасности и перевозки опасных грузов. И целый блок новаций поддержан во втором чтении (все они имеют отношение к гражданскому судопроизводству и гражданским правоотношениям). Изменения касаются не только специалистов, но и обычных людей.
В повестке - 6 законопроектов: в Овальном зале прошло заседание депутатов Палаты представителей
Уже 27 февраля депутаты соберутся на совместное заседание обеих палат парламента
Александр Омельянюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
"Благодаря этому изменению наши граждане, которым необходимо открыть счета за рубежом, но которые на сегодняшний день не имеют права это сделать, получат такую возможность в тех случаях, когда, например, по судебному постановлению за границей человек получает денежные средства, наследство открывается за границей. Теперь такая возможность у наших граждан у всех будет".
Законы о лизинге и питьевой воде
В Овальном зале говорили и об экономике. Во втором чтении рассмотрели законопроект о лизинге. Этот рынок ежегодно растет на 20 %, поэтому нужно зафиксировать конкретные правила. Главный акцент - чтобы граждане не попадали в финансовую кабалу. И еще, что почувствуют люди (в основном в регионах) - это новации в законодательство о водоснабжении.
Сергей Казачок, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
"Законопроектом предполагается, что местные органы власти в случае необходимости оперативного обеспечения водой конкретной территории при снижении подачи воды либо отсутствии водоснабжения могут осуществлять бурение временных скважин, что позволит также оперативно принять меры по обеспечению населения водой".
На этом насыщенный законодательный февраль не заканчивается. Уже в пятницу, 27 февраля, на совместное заседание соберутся обе палаты белорусского парламента.