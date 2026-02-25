МВД Беларуси предлагает расширить перечень оснований для осуществления профилактического учета

МВД предлагает расширить перечень оснований для осуществления профилактического учета. Это предусматривает законопроект, который в первом чтении приняли депутаты.

Законопроект о профилактике правонарушений

25 февраля в повестке депутатов было 6 вопросов. Большое внимание уделили не только экономике, но еще безопасности, в том числе внутренней. Первым пунктом стал законопроект о профилактике правонарушений. Кому-то он может показаться слишком бытовым, но на самом деле является ключевым для поддержания порядка в обществе.

Как отметит с трибуны Овального зала профильный министр Иван Кубраков, новации идут от жизни. Зачастую у милиционеров не хватало правовых инструментов, чтобы бороться с домашними скандалистами. Теперь оснований, чтобы поставить их на профилактический учет, станет больше. Такая же судьба ждет и тех, кто прошел через ЛТП. К сожалению, на некоторых даже лечебно-трудовой профилакторий не оказывает должного влияния.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

"На сегодняшний день с такой категорией мы сможем работать. Т. е. участковый инспектор милиции имеет право вызвать на пункт охраны общественного порядка для проведения с ним профилактической беседы, предъявить данному гражданину конкретные претензии. Т. е. он должен ходить к врачу-наркологу для лечения либо должен трудоустроиться. Если он не выполняет эти требования, он привлекается к административной ответственности".

Гражданское судопроизводство и гражданские правоотношения

В первом чтении приняты 2 законопроекта и по линии МЧС. Они касаются промышленной безопасности и перевозки опасных грузов. И целый блок новаций поддержан во втором чтении (все они имеют отношение к гражданскому судопроизводству и гражданским правоотношениям). Изменения касаются не только специалистов, но и обычных людей.

Александр Омельянюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Благодаря этому изменению наши граждане, которым необходимо открыть счета за рубежом, но которые на сегодняшний день не имеют права это сделать, получат такую возможность в тех случаях, когда, например, по судебному постановлению за границей человек получает денежные средства, наследство открывается за границей. Теперь такая возможность у наших граждан у всех будет".

Законы о лизинге и питьевой воде

В Овальном зале говорили и об экономике. Во втором чтении рассмотрели законопроект о лизинге. Этот рынок ежегодно растет на 20 %, поэтому нужно зафиксировать конкретные правила. Главный акцент - чтобы граждане не попадали в финансовую кабалу. И еще, что почувствуют люди (в основном в регионах) - это новации в законодательство о водоснабжении.

Сергей Казачок, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Законопроектом предполагается, что местные органы власти в случае необходимости оперативного обеспечения водой конкретной территории при снижении подачи воды либо отсутствии водоснабжения могут осуществлять бурение временных скважин, что позволит также оперативно принять меры по обеспечению населения водой".