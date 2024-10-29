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На рассмотрении в Палате представителей находится 23 законопроекта
Более 20 законопроектов на сегодняшний день находится на рассмотрении в Палате представителей Национального собрания Беларуси. Около трети депутаты рассмотрят уже на ближайшей сессии, которая пройдет в четверг, 14 ноября.
В целом задачи по подготовке проектов законов выполнены, отметил спикер Палаты представителей Игорь Сергеенко. В частности, большая работа проведена по изменению кодексов по вопросам уголовной ответственности. Самые острые обсудили на диалоговых площадках. Они прошли во всех регионах. Сейчас депутаты еще раз сверят позиции, учтут резонные замечания и предложения, чтобы выйти на итоговый проект закона. Все изменения будут выверены, подчеркнул Сергеенко.
Взвешенный подход и к законопроекту о риелторской деятельности. Документ также внесен в Палату представителей. В поле зрения депутатов и другие актуальные темы, требующие корректировок. К примеру, развитие цифрового права.
Юрий Панфилов, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
"Информационные технологии, IT-сфера активно развиваются. Цифровизация общества всесторонняя, и, безусловно, информационные технологии требуют законодательного регулирования. Цифровые технологии позволяют нам ускорить процесс общения и получения административных процедур, каких-то услуг. Но в то же время несут новые вызовы, риски. Поэтому на парламентских слушаниях 22 ноября в Овальном зале мы будем рассматривать вопросы узких мест в цифровом праве, регулирования цифровых отношений, перспективы развития. На выходе по окончании парламентских слушаний все это оформим постановлением Палаты представителей, рекомендациями по развитию цифрового права в Республике Беларусь".
Вопрос для страны актуальный, он требует серьезного правового регулирования, подчеркнули депутаты. Для обсуждения возможных законодательных новаций на парламентские слушания приглашены представители более трех десятков госорганов и организаций.
Фото БЕЛТА
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