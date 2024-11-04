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На Совете Республики одобрили протокол к соглашению о соблюдении требований техрегламентов ЕАЭС

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Фото: belta.by

На заседании второй сессии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь VIII созыва одобрен проект закона "О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение о принципах и подходах осуществления государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов Евразийского экономического союза в целях гармонизации законодательства государств - членов Евразийского экономического союза в указанной сфере от 16 февраля 2021 года", сообщила БЕЛТА.

Протокол подписан в Москве 8 мая 2024 года и предусматривает замену слов "опасная продукция" на "продукция, не соответствующая требованиям технических регламентов Союза" в наименовании системы информирования об опасной продукции.

Вступление в силу протокола позволит обеспечить единообразный подход государств - членов Евразийского экономического союза по реализации Соглашения о принципах и подходах осуществления государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов Евразийского экономического союза в целях гармонизации законодательства государств - членов Евразийского экономического союза в указанной сфере от 16 февраля 2021 года и однозначное понимание его положений, в части информации о выявленной продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза.

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