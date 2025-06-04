На встрече в МИД рассмотрены состояние и перспективы отношений между Беларусью и ЕС

Заместитель министра иностранных дел Игорь Секрета 4 июня встретился с поверенным в делах Европейского союза в Республике Беларусь Стеном Нерловом, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского внешнеполитического ведомства.

"Собеседники обсудили состояние и перспективы отношений между Республикой Беларусь и Европейским союзом. Они обменялись мнениями о развитии ситуации в странах ЕС и Беларуси в политической, экономической и гуманитарной сферах", - говорится в сообщении Министерства иностранных дел нашей страны.