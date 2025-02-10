На заседании Президиума Совета Республики обсудили роль депутатов в благоустройстве Беларуси

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На расширенном заседании Президиума Совета Республики Национального собрания Беларуси 12 февраля говорили о роли депутатского корпуса в реализации задач, поставленных Президентом Беларуси Александром Лукашенко, по наведению порядка на земле и благоустройству территорий.

"Наведение порядка во всех сферах жизнедеятельности и создание комфортной среды для жизни наших граждан - одна из ключевых задач, стоящих перед нашей страной. Эта тема, без преувеличения, касается каждого из нас, ведь порядок и красота вокруг - это не только залог благополучной жизни, но и важный фактор формирования нашей национальной идентичности, культуры и уважения к своей земле. Это показатель нашей ответственности и любви к своей Родине", - подчеркнула председатель Совета Республики Наталья Кочанова, открывая заседание.

Дмитрий Демидов, председатель Витебского областного совета депутатов:

"Депутатский корпус должен взять на себя консолидирующую роль. Нельзя отдать эту работу просто на откуп ЖКХ либо другим специализированным организациям. К этой работе должны подключиться абсолютно все. Депутаты Витебщины включены в соответствующие штабы по наведению порядка на земле в своих регионах, также к этой работе подключены председатели сельских советов - они мобилизуют людей, организации. Думаю, что мероприятия этого года позволят нам еще на ступеньку подняться в плане наведения порядка и благоустройства".

"Сплотить людей и идти у них впереди, ведя команду единомышленников, это наша первоочередная роль. Совместная работа - толока, которая раньше сплачивала людей. Мы не должны стесняться этого слова и этой толокой двигать нашу молодежь и наш народ вперед", - считает председатель Ходосовского сельского совета депутатов Мстиславского района Анатолий Прудников.

Местным Советам депутатов всех уровней предстоит участвовать в разработке и реализации региональных программ по комплексному развитию территорий, при этом создавая условия для активного участия населения в наведении порядка, в том числе с учетом ранее поступивших обращений от граждан.

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Эффективность в наведении порядка в сельской местности уже показывают меры по совершенствованию работы с пустующими домами.

"В 2025 году на территории Пуховичского района реализовано 17 пустующих домов, заработано 89 тыс. белорусских рублей. Практика реализации пустующих домов хороша для нас, потому что сегодня благодаря пустующему дому мы можем решить чей-то жилищный вопрос", - отметила председатель Пуховичского районного совета депутатов Мария Климович.