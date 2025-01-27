Наблюдатель от СНГ: Выборы в Беларуси были проведены на самом качественном уровне

"Это уже наша 160-я миссия, уже большой наработанный опыт. Можно говорить о том, что выборы на сегодняшний день в Беларуси не просто состоялись, а были организованы и проведены на самом качественном уровне, - прокомментировал Дмитрий Кобицкий, международный наблюдатель от МПА СНГ. - Понятно, что это в первую очередь заслуга Центральной избирательной комиссии, нижестоящих комиссий, работы большого количества людей, заинтересованных в этом результате. Мы объездили рекордное количество избирательных участков как на досрочном голосовании, так и в день выборов. Это 321 избирательный участок. В миссии нашей 64 человека было аккредитовано. И все свою работу сделали, мне кажется, очень качественно".