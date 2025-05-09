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Начальник Объединенного штаба ОДКБ: участие государств-членов в параде Победы показывает их единство
Участие военных государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в параде Победы на Красной площади в Москве подчеркивает единство этих стран. Об этом заявил начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Андрей Сердюков, сообщает ТАСС.
"Участие парадных расчетов вооруженных сил государств-членов ОДКБ в параде Победы на Красной площади символизирует единство государств-членов организации, способствует поддержанию духа боевого братства и готовности сил и средств системы коллективной безопасности к выполнению задач по предназначению", - сказал он.
Сердюков также отметил сплоченность народов, благодаря которой был разгромлен нацизм. "Победа была достигнута благодаря сплоченности, несгибаемой стойкости и героическому самопожертвованию народов наших стран, внесших решающий вклад в разгром нацизма", - сказал он.
Как указали в Объединенном штабе ОДКБ, "по главной площади РФ в едином строю с российскими парадными расчетами маршировали офицеры, сержанты и солдаты воинских контингентов от вооруженных сил Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана". Последовательность их прохождения определялась алфавитным порядком.