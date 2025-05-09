Начальник Объединенного штаба ОДКБ: участие государств-членов в параде Победы показывает их единство

Участие военных государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в параде Победы на Красной площади в Москве подчеркивает единство этих стран. Об этом заявил начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Андрей Сердюков, сообщает ТАСС.

"Участие парадных расчетов вооруженных сил государств-членов ОДКБ в параде Победы на Красной площади символизирует единство государств-членов организации, способствует поддержанию духа боевого братства и готовности сил и средств системы коллективной безопасности к выполнению задач по предназначению", - сказал он.

Сердюков также отметил сплоченность народов, благодаря которой был разгромлен нацизм. "Победа была достигнута благодаря сплоченности, несгибаемой стойкости и героическому самопожертвованию народов наших стран, внесших решающий вклад в разгром нацизма", - сказал он.