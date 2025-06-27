Наследный принц Абу-Даби: ОАЭ на 100 % намерены инвестировать в Беларусь

Объединенные Арабские Эмираты будут продолжать инвестировать в Беларусь. Об этом на встрече с Президентом Беларуси Александром Лукашенко заявил Наследный принц Абу-Даби, Председатель Исполнительного совета Абу-Даби шейх Халед бен Мухаммед бен Заид аль-Нахайян, сообщает БЕЛТА.

Халед бен Мухаммед бен Заид аль-Нахайян отметил, что привез главе белорусского государства самые теплые пожелания от Президента ОАЭ. Он констатировал, что отношения между странами продолжают динамично развиваться. Так, арабские инвестиции в Беларусь уже превысили 4 млрд долларов.

"Я вам гарантирую, что Президент и все руководство Эмиратов на 100 % намерены инвестировать в Беларусь. Нужна командная работа для того, чтобы реализовать проекты", - сказал Наследный принц Абу-Даби.

Он обратил внимание, что стороны успешно занимаются инфраструктурными проектами, сотрудничают в сфере продовольственной безопасности. Продолжает укрепляться и сотрудничество в области технологий. "Особенно в сфере искусственного интеллекта, умной логистики и цифрового образования", - добавил высокий гость.