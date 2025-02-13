Наталья Кочанова c официальным визитом отправилась в Азербайджан

Парламентская дипломатия в развитие стратегического партнерства: Беларусь и Азербайджан реализуют совместные проекты и договоренности, достигнутые на высшем уровне.

18 января начался официальный визит в эту страну белорусской парламентской делегации во главе с председателем Совета Республики Натальей Кочановой.

Стратегическое партнерство Беларуси и Азербайджана в 2024 году вышло на новый уровень благодаря сочетанию экономических и гуманитарных инициатив, а личные отношения лидеров обеспечили для этого крепкий фундамент. Парламенты играют ключевую роль в законодательном закреплении договоренностей. Ведь, по мнению экспертов, это сотрудничество может стать эталоном для постсоветского пространства, а у взаимной торговли есть все возможности в этом году побить рекорд.

Наталья Кочанова отметила, что белорусско-азербайджанские отношения проверены годами: "Наша общая ментальность, духовные ценности, которые у белорусского и азербайджанского народов абсолютно схожи, наша дружба - это тот фундамент, на котором основывается наше сегодняшнее сотрудничество. Прежде всего это заслуга руководителей наших стран. Мы нацелены на конструктивное взаимодействие, в этом нет никакого сомнения".

"Сегодня мы с гордостью можем сказать, что белорусский народ и азербайджанский прошел через многие невзгоды. Сумел сохранить, то, что скрепляет наши отношения. Безусловно, огромным толчком для отношений между людьми, между странами, между парламентами являются отношения лидеров наших стран", - заявила Сагиба Гафарова, председатель Милли Меджлиса Азербайджана.

Запись в Книге памяти - ритуал для высоких гостей. Наталья Кочанова отметила уровень открытости, искренности и взаимного доверия. Парламенты двух стран активно участвуют в ратификации соглашений и создании правовой базы для взаимодействия. Среди перспектив - привлечение в сотрудничество бизнеса, развитие связей между регионами, углубление кооперации, а также участие в инфраструктурных проектах.