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Наталья Кочанова встретилась с послом Узбекистана. Что обсудили на встрече?
Минск и Ташкент намерены увеличить товарооборот до 1 млрд долларов и усилить межпарламентское взаимодействие. Об этом говорили 17 марта в Совете Республики.
Председатель Совета Республики Наталья Кочанова провела встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Узбекистан в Республике Беларусь Рахматуллом Назаровым. Спикер отметила, что в обеих странах проводится политика независимости, отстаивания интересов своих народов и сохранения традиций. Добрые отношения двух стран во многом строятся на дружественных контактах их лидеров. В августе Витебск примет уже III Белорусско-узбекский женский бизнес-форум, что поспособствует укреплению партнерства между странами.
У нас много организаций, где работают женщины. Белорусско-узбекский форум - хороший формат для установления контакта. В 2024 году после форума был подписан большой пакет документов.
Сергей Алейник, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
"У нас создано много форматов двустороннего сотрудничества, которые охватывают и региональное сотрудничество. Сегодня этому уделялось большое внимание. В Беларуси уже прошли два форума Беларуси и Узбекистана. Между областями и 14 регионами Узбекистана подписано 17 соглашений плюс одно соглашение между Минском и Ташкентом".
Стороны наметили дальнейшее развитие сотрудничества в экономике, культуре, науке, образовании и туризме. Важным для Беларуси является и взаимодействие по линии парламентариев. Будет создана межпарламентская комиссия высокого уровня по сотрудничеству между верхними палатами Беларуси и Узбекистана.