Наталья Кочанова встретилась с послом Узбекистана. Что обсудили на встрече?

Минск и Ташкент намерены увеличить товарооборот до 1 млрд долларов и усилить межпарламентское взаимодействие. Об этом говорили 17 марта в Совете Республики.

Председатель Совета Республики Наталья Кочанова провела встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Узбекистан в Республике Беларусь Рахматуллом Назаровым. Спикер отметила, что в обеих странах проводится политика независимости, отстаивания интересов своих народов и сохранения традиций. Добрые отношения двух стран во многом строятся на дружественных контактах их лидеров. В августе Витебск примет уже III Белорусско-узбекский женский бизнес-форум, что поспособствует укреплению партнерства между странами.

У нас много организаций, где работают женщины. Белорусско-узбекский форум - хороший формат для установления контакта. В 2024 году после форума был подписан большой пакет документов. Рахматулла Назаров

Сергей Алейник, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"У нас создано много форматов двустороннего сотрудничества, которые охватывают и региональное сотрудничество. Сегодня этому уделялось большое внимание. В Беларуси уже прошли два форума Беларуси и Узбекистана. Между областями и 14 регионами Узбекистана подписано 17 соглашений плюс одно соглашение между Минском и Ташкентом".