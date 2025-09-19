3.64 BYN
3.05 BYN
3.61 BYN
Николай Рогащук вручил верительные грамоты президенту Грузии
Автор:Редакция news.by
Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Грузии Николай Рогащук вручил верительные грамоты президенту Грузии Михаилу Кавелашвили. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу МИД Беларуси.
Стороны отметили дружественный и доверительный характер белорусско-грузинских отношений, обсудили вопросы дальнейшего развития сотрудничества по широкому спектру направлений.
Белорусский дипломат подтвердил заинтересованность в активизации конструктивного диалога с Грузией, акцентировав внимание на перспективах белорусско-грузинского торгово-экономического сотрудничества.