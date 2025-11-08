3.68 BYN
Турция требует ареста 37 израильских чиновников, включая Нетаньяху
Автор:Редакция news.by
Генеральная прокуратура Стамбула официально объявила о выдаче ордеров на арест 37 высокопоставленных представителей израильского правительства и военного командования. В списке подозреваемых в совершении геноцида и премьер Нетаньяху, а также министр обороны Кац.
В заявлении прокуратуры отмечается, что в рамках расследования атак армии Израиля на гражданские объекты, больницы и гуманитарные миссии, а также блокады сектора Газа, были собраны доказательства, которые подтверждают массовые нарушения международных конвенций. По данным турецкой стороны, в результате этих действий погибли тысячи мирных жителей, включая женщин и детей.