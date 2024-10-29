Образована Гомельская областная комиссия по выборам Президента Беларуси. Чем она будет заниматься?

Гомельская областная комиссия по выборам Президента Беларуси образована 4 ноября на совместном заседании президиума Гомельского областного Совета депутатов и Гомельского облисполкома.

Комиссия сформирована в максимальном составе 13 человек. Их основная задача - организация и управление избирательным процессом на территории региона.

"В состав областной комиссии по выборам Президента Республики Беларусь вошли представители всех политических партий, зарегистрированных на территории республики. Прежде всего это люди, которые уже принимали участие в проведении выборов и имеют большой опыт", - рассказал начальник главного управления Гомельского облисполкома Дмитрий Рожков.

В Гродненскую областную комиссию по выборам президента Беларуси вошли 13 человек

В Гродненскую областную комиссию также вошли 13 человек: представители партии "Белая Русь", Коммунистической партии, Республиканской партии труда и справедливости, члены общественных объединений ("Белая Русь", БСЖ, БРСМ, ветеранской организации), а также представители от трудовых коллективов, профсоюзов и от групп граждан.

"Все люди достаточно опытные, они профессионалы, которые представляют различные сферы деятельности. Они различны и по возрасту, в том числе есть представители молодежи, - отметила председатель Гродненского областного Совета депутатов Елена Пасюта. - Надеемся, что этот орган, такой важный в период этой электоральной кампании, будет работать профессионально и успешно".

На своих первых организационных заседаниях, которые пройдут в течение трех дней, комиссии изберут руководящий состав.