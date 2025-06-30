ОДКБ должна стать одной из военно-политических опор архитектуры евразийской безопасности - Рыженков

Организация Договора о коллективной безопасности должна стать одной из военно-политических опор архитектуры евразийской безопасности и многополярного мироустройства. Об этом заявил глава МИД Беларуси Максим Рыженков на заседании Совета министров иностранных дел ОДКБ.

Министр констатировал продолжающийся кризис существующего мирового порядка, дальнейшую деградацию двусторонних и многосторонних механизмов контроля над вооружениями и нераспространения. А также неспособность международных структур эффективно реагировать на кризисы и конфликты ввиду глубинных разногласий между государствами-участниками.

Рыженков также выразил обеспокоенность ростом военных расходов и прогрессирующей гонкой вооружений, особенно в Восточно-Европейском регионе.