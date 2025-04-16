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Одобрен протокол к Договору об учреждении Евразийского фонда стабилизации и развития

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Фото БЕЛТА

На заседании второй сессии Совета Республики Национального собрания восьмого созыва одобрен проект закона "О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор об учреждении Евразийского фонда стабилизации и развития от 9 июня 2009 года", сообщает БЕЛТА.

Предметом правового регулирования проекта закона является проведение внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу протокола.

В соответствии со статьей 26 Устава Евразийского фонда стабилизации и развития, прилагаемого к протоколу, Министерство финансов определяется официальным органом для взаимодействия с Евразийским фондом стабилизации и развития.

Совет Республики