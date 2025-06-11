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"Опыт Беларуси очень ценен и важен" - Лукьянов о Молодежном саммите БРИКС
В столице Бразилии состоялся XI Молодежный саммит БРИКС.
Работа была организована по пяти направлениям: "Образование, обучение и развитие навыков", "Предпринимательство", "Наука, технологии и инновации", "Общественная и волонтерская деятельность", а также "Спорт и здоровый образ жизни". Впервые участие в саммите приняла делегация из Беларуси.
Александр Лукьянов, первый секретарь ЦК БРСМ:
"Опыт Беларуси очень ценен и важен. Всего в саммите участвуют порядка 160 молодежных лидеров. Это не только лидеры общественных организаций, это также лидеры агентств, министры, которые возглавляют систему государственной молодежной политики в той или иной стране. Хочется отметить, что Бразилия действительно подготовила уникальные условия для проведения не только самого мероприятия, а также двусторонних встреч".
Делегация Беларуси провела двусторонние встречи с представителями Бразилии, КНР, России, Кубы, Ирана, Боливии. На полях саммита между БРСМ и Национальным секретариатом по делам молодежи Бразилии подписано соглашение.
Фото РИА Новости