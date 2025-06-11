"Опыт Беларуси очень ценен и важен" - Лукьянов о Молодежном саммите БРИКС

Работа была организована по пяти направлениям: "Образование, обучение и развитие навыков", "Предпринимательство", "Наука, технологии и инновации", "Общественная и волонтерская деятельность", а также "Спорт и здоровый образ жизни". Впервые участие в саммите приняла делегация из Беларуси.

"Опыт Беларуси очень ценен и важен. Всего в саммите участвуют порядка 160 молодежных лидеров. Это не только лидеры общественных организаций, это также лидеры агентств, министры, которые возглавляют систему государственной молодежной политики в той или иной стране. Хочется отметить, что Бразилия действительно подготовила уникальные условия для проведения не только самого мероприятия, а также двусторонних встреч".