"Опыт Лукашенко важен для мира" - эксперт Придыбайло о приглашении белорусского лидера в Совет мира

"В данной ситуации, когда Дональд Трамп четко дает понять, что конфликт на Украине ему не интересен, конечно же, он приглашает Владимира Путина. Россия - это огромная геостратегическая фигура наравне с Китаем, и поэтому, говоря о Гренландии, Трамп упоминает и Россию, и Китай, и, конечно же, говоря об Украине, нельзя не вспомнить Беларусь. Александр Лукашенко является одним из самых опытных лидеров государств на планете, он пережил все возможные кризисы за последние 30 лет. И, конечно же, мнение этого человека очень важно для всего мира. Поэтому Александр Лукашенко приглашен в Совет мира. Будем наблюдать".