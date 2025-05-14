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Палата представителей приняла в двух чтениях законопроект об изменении закона о госсекретах
Депутаты на заседании второй сессии Палаты представителей Национального собрания восьмого созыва приняли в двух чтениях законопроект "Об изменении закона Республики Беларусь "О государственных секретах", сообщает БЕЛТА.
Проект закона внесен в Палату представителей Советом Министров 1 апреля 2025 года.
Законопроектом предлагается предоставить допуск к государственным секретам председателю и членам Президиума Всебелорусского народного собрания, председателю Центральной избирательной комиссии со дня избрания их на эти должности, начальнику Секретариата Всебелорусского народного собрания - со дня назначения на должность (изменения в ст.35 закона Республики Беларусь "О государственных секретах").
Предлагается положения закона привести в соответствие с Кодексом гражданского судопроизводства Республики Беларусь в части использования терминов, связанных с гражданским судопроизводством.
Проект закона, доработанный с учетом замечаний Совета Республики, направлялся для представления замечаний и предложений в постоянные комиссии Палаты представителей, на согласование в Совет Министров, Верховный Суд и другие заинтересованные государственные органы для проведения юридической, лингвистической и криминологической экспертиз. Замечаний и предложений по нему не поступило.