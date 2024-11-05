В Беларуси появится Палата риелторов. Соответствующий законопроект 4 декабря в первом чтении приняли депутаты Палаты представителей.

Данная структура будет наделена функциями по упорядочению деятельности профессионального сообщества риэлторов, к примеру, осуществлять методическое руководство, защищать интересы ее участников, принимать меры по соблюдению риелторами законодательства.

Расскажем, что 4 декабря обсуждали в Овальном зале и что еще в повестке у депутатов.

Сегодня депутаты Палаты представителей рассмотрели ряд важных законопроектов. В частности, в первом чтении принят проект закона о риелторской деятельности.

Многие белорусы когда-нибудь покупали или продавали недвижимость, а значит, обращались к агенту по недвижимости. Так вот сейчас новый закон предполагает упразднение такого понятия. Будет существовать Палата риелторов, а значит, оказывать такие услуги смогут только те специалисты, которые будут входить в состав этой Палаты риелторов.

Для чего все это нужно? Если лаконично, для того, чтобы был порядок. Защищены будут и риелторы, и их клиенты. Люди будут четко понимать, кто и как оказывает услуги. Нечестных риелторов здесь не будет. Но не все так строго, как может показаться на первый взгляд. Если раньше риелтор должен был обязательно иметь высшее юридическое и экономическое образование, то сейчас риелторами могут быть люди с разным, но обязательно высшим образованием. При этом вводится обязательное прохождение курсов в сфере недвижимости.

Евгений Коваленко, министр юстиции Беларуси:

"Проектом закона также закрепляется норма, запрещающая риелторским организациям за одну и ту же услугу брать плату как со стороны продавцов, так и со стороны покупателей объектов недвижимости. Это тоже норма, направленная на защиту прав и законных интересов граждан и субъектов хозяйства".

"Конечно, для нас это очень интересный опыт, потому что такие палаты есть нотариальные, адвокатские. Поэтому все ждут этот закон. И мы надеемся на то, что внесенные депутатами либо нашим бизнес-сообществом предложения дадут хороший результат", - отметила Елена Хиля, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси.

Еще один законопроект, который рассмотрели сегодня депутаты, касается вопросов исполнительного производства. Из новаций: введение нового института - упрощенное исполнительное производство. Это позволит исполнять обязательства суммой до 20 базовых величин без применения в отношении должника мер. Например, арест имущества, ограничение определенных прав. Это будет стимулировать должника к погашению задолженности в течение двух месяцев после возбуждения исполнительного производства.

Анжелика Курчак, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Законопроект позволит несколько скорректировать и изменить меры, процедуры применения мер по обеспечению исполнения исполнительных документов. Кроме того, важной новеллой этого законопроекта является то, что вводится институт упрощенного исполнительного производства. Мы упрощаем, наша жизнь стремится к тому, чтобы процессы происходили более быстро".

И еще один законопроект, на который хотелось бы обратить внимание, - о почтовой связи. Предполагается создание единой автоматизированной системы учета и хранения данных. То есть почта идет в ногу со временем, поэтому ставка делается на цифровизацию. Законопроект также устанавливает обязанность операторов почтовой связи обеспечивать круглосуточный доступ к системе правоохранительным органам. Но это уже в первую очередь наша с вами безопасность.

Владимир Боровенко, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Законопроектом предусматривается создание единой автоматизированной системы учета и хранения почтовых отправлений. Будут подключены не только национальный оператор почтовой связи "Белпочта", но и другие операторы. Их сегодня в Беларуси уже более 20. Данная система позволит обеспечить прозрачность при передаче перемещений почтовых отправлений от отправителя оператору и от оператора получателю".