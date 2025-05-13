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Палата представителей 14 мая рассмотрит законопроект об изменении закона о госсекретах
Очередное заседание второй сессии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь восьмого созыва пройдет 14 мая 2025 года под председательством спикера Игоря Сергеенко. Об этом сообщает БЕЛТА.
Планируется рассмотреть законопроекты "Об изменении закона Республики Беларусь "О государственных секретах", "Об изменении закона Республики Беларусь "О почтовой связи", "О ратификации Соглашения между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о порядке взаимного исполнения судебных постановлений судов Республики Беларусь и Российской Федерации", "О ратификации Договора между Республикой Беларусь и Исламской Республикой Пакистан о выдаче", "О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в части, касающейся особого механизма при проведении расследований и принятии решений о применении или неприменении специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер", "О ратификации Соглашения между правительством Республики Беларусь и правительством Республики Сейшельские Острова о воздушном сообщении", "О ратификации Соглашения между правительством Республики Беларусь и правительством Королевства Саудовская Аравия о воздушном сообщении", "О прекращении действия Соглашения между правительством Республики Беларусь и Кабинетом министров Украины о производственной и научно-технической кооперации".