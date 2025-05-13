Палата представителей 14 мая рассмотрит законопроект об изменении закона о госсекретах

Планируется рассмотреть законопроекты "Об изменении закона Республики Беларусь "О государственных секретах", "Об изменении закона Республики Беларусь "О почтовой связи", "О ратификации Соглашения между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о порядке взаимного исполнения судебных постановлений судов Республики Беларусь и Российской Федерации", "О ратификации Договора между Республикой Беларусь и Исламской Республикой Пакистан о выдаче", "О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в части, касающейся особого механизма при проведении расследований и принятии решений о применении или неприменении специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер", "О ратификации Соглашения между правительством Республики Беларусь и правительством Республики Сейшельские Острова о воздушном сообщении", "О ратификации Соглашения между правительством Республики Беларусь и правительством Королевства Саудовская Аравия о воздушном сообщении", "О прекращении действия Соглашения между правительством Республики Беларусь и Кабинетом министров Украины о производственной и научно-технической кооперации".