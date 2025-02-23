Парламент России ратифицировал договор с Беларусью о гарантиях безопасности в рамках СГ

Договор между Беларусью и РФ о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства был подписан 6 декабря 2024 года в Минске Президентом Беларуси Александром Лукашенко и Президентом России Владимиром Путиным на полях заседания Высшего госсовета Союзного государства. Он направлен на наращивание совместных усилий для эффективного реагирования на современные вызовы и угрозы в целях укрепления безопасности сторон в рамках общего оборонного пространства Союзного государства.