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Парламент России ратифицировал договор с Беларусью о гарантиях безопасности в рамках СГ
Парламент России завершил процедуру ратификации Договора между Беларусью и РФ о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства: 26 февраля соответствующий закон приняла верхняя палата российского парламента - Совет Федерации, сообщает БЕЛТА.
Ранее, 18 февраля, договор ратифицировала Госдума России.
Договор между Беларусью и РФ о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства был подписан 6 декабря 2024 года в Минске Президентом Беларуси Александром Лукашенко и Президентом России Владимиром Путиным на полях заседания Высшего госсовета Союзного государства. Он направлен на наращивание совместных усилий для эффективного реагирования на современные вызовы и угрозы в целях укрепления безопасности сторон в рамках общего оборонного пространства Союзного государства.