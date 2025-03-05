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Песков: Путин и Лукашенко обсудят редкоземельные металлы, если будет потребность
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Президент России Владимир Путин готов обсудить с Президентом Беларуси Александром Лукашенко сотрудничество по редкоземельным металлам, но пока конкретных планов на этот счет нет. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.
"Пока каких-то конкретных планов на этот счет нет, но если будет потребность в том, чтобы это обсудить, то Президент, конечно, это обсудит", - сказал представитель Кремля.