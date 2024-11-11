3.41 RUB
3.41 USD
3.54 EUR
"Площадка": как феномен шоп-лифтинга захлестнул богатые западные страны
Феномен шоп-лифтинга - магазинных краж - захлестнул богатые западные страны. Магазинные кражи рассматриваются как следствие сложных социальных и экономических проблем.
По словам психологов, для многих как бедных, так и состоятельных, такая кража - это форма протеста против растущего неравенства в странах коллективного Запада. Свою роль играет и политический фактор.
Подробнее об этом - в авторской программе "Площадка".
Кто портит статистику краж в магазинах Европы?
Шоп-лифтеры - новое словечко из обихода европейцев, ставшее проклятием торговли. "Двигатель прогресса" изрядно перегружен носителями регресса. Уносителями товаров, проще говоря. Ворьем.
Причины во многом социальные. Который год подряд растут цены в США и Европе. А с ними и число краж с прилавков. По данным Национальной федерации розничной торговли США (NRF), вот уже несколько лет подряд кражи из магазинов приносят американской рознице убытки под 100 млрд долларов.
Причем стремительно исчезают товары уже на пути к прилавку: зафиксирован шестикратный рост краж товаров до их поступления в магазин.
В середине апреля 2023 года международная компания K2 Integrity, занимающаяся оценками и риск-менеджментом, представила результаты исследования, посвященного оргпреступности против ретейлеров. Выяснилось, что 15 из 21 выявленного преступного сообщества возникли в 2021 году - то есть во время пандемии COVID-19. А краденые товары в 45 % случаев сбывались в интернете.
В странах ЕС к пандемии добавилась еще одна напасть - наши беглые. Нежелавшие трудиться в Беларуси, оказались неспособными зарабатывать и на Западе.
Вернее, зарабатывать честным путем. В итоге в Польше на днях арестовали "невероятную" из числа беглых, разыскиваемую аж в Бельгии за торговлю людьми. Другие мошенники пытаются впарить своим собратьям (а иным из Беларуси бежать незачем) гражданство Польши и других стран ЕС - Венгрии, Словении, Испании. Естественно, после получения предоплаты первые с горизонта исчезают, а вторые с горя идут в шоп-лифтеры.
Воруют из магазинов, конечно, не только они. Европейские ретейлеры нанимают больше охранников, ставят больше камер наблюдения, помещают все больше товаров в защитные боксы. В берлинской сети дискаунтеров Lidl и в лондонских супермаркетах Coop в защитные боксы помещают филе лосося, стейки из говядины. Но Польша, столь вожделенная для наших экстремистов, страдает особо. По данным местной полиции, в 2022 году в Польше зафиксировано 32,7 тыс. магазинных краж - на 31 % больше, чем годом ранее.
Президент польской Ассоциации торговли и дистрибуции Рената Юшкевич заявила газете Rzeczpospolita: "Рост числа краж стал очевидным признаком проблем, которые переживает рынок: из-за роста цен все больше людей решаются на шоп-лифтинг".
Про вклад белорусских экстремистов в этот процесс пани Рената политкорректно умолчала. Но польские власти, похоже, все прекрасно понимают. И тихой сапой выдавливают деградирующих тунеядцев вон. На днях стало известно, что в крупном польском городе Вроцлаве закрывается единственный приют для беглых "змагароў". Как пояснил компетентный телеграм-канал, средств на аренду и коммунальные услуги больше нет, а обещанная помощь от лохофондов превратилась в письма с предложением обращаться в страховые компании. Ну а про участившийся школьный буллинг детей "змагароў" и избиение их бестолковых родителей на польских улицах в нынешнем году не слышал только ленивый.
Не хочется ни злорадствовать, ни поучать. Человек, ментально рожденный экстремистом и асоциалом, тюрьму отыщет для себя везде. И в Беларуси, и в Польше, и в Соединенном Королевстве, и в разобщенном Евросоюзе.
Тем временем главой белорусского государства принято решение о продлении безвизового въезда для граждан 38 европейских государств. Иностранцы по-прежнему смогут приезжать в нашу страну без визы до конца 2025 года включительно. Кстати, с начала действия безвиза - с 2022 года - нашу страну посетило более 1 млн граждан стран Европы. И белорусские магазины ощутили при этом резкий наплыв покупателей, но отнюдь не воров. Есть над чем задуматься, не правда ли?
Президент
Все
Какими знаковыми событиями отметился 2024-й - взгляд Натальи Бреус, которая была в гуще событий
Любимый парфюм Лукашенко и привычная разминка - какие итоги этой недели Президента Беларуси
Лукашенко выразил соболезнования народу Республики Корея в связи с крушением пассажирского самолета
Лукашенко: США просят Беларусь расширить штат в своем посольстве в Минске
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
"Гастролер года", "Лучший монтаж забора": кто получил награды адаптированного "Оскара-2024"
В Турции допустили возможность переноса президентских выборов с 2028-го на 2027 год
Черный день в авиации - авиакатастрофа, крушение легкомоторного самолета и аварийные посадки
На египетском курорте турист погиб из-за нападения акулы
Регионы
Все
Происшествия
Все