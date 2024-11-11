"Площадка": как феномен шоп-лифтинга захлестнул богатые западные страны

Феномен шоп-лифтинга - магазинных краж - захлестнул богатые западные страны. Магазинные кражи рассматриваются как следствие сложных социальных и экономических проблем.

По словам психологов, для многих как бедных, так и состоятельных, такая кража - это форма протеста против растущего неравенства в странах коллективного Запада. Свою роль играет и политический фактор.

Подробнее об этом - в авторской программе "Площадка".

Кто портит статистику краж в магазинах Европы?

Шоп-лифтеры - новое словечко из обихода европейцев, ставшее проклятием торговли. "Двигатель прогресса" изрядно перегружен носителями регресса. Уносителями товаров, проще говоря. Ворьем.

Причины во многом социальные. Который год подряд растут цены в США и Европе. А с ними и число краж с прилавков. По данным Национальной федерации розничной торговли США (NRF), вот уже несколько лет подряд кражи из магазинов приносят американской рознице убытки под 100 млрд долларов.

Причем стремительно исчезают товары уже на пути к прилавку: зафиксирован шестикратный рост краж товаров до их поступления в магазин.

В середине апреля 2023 года международная компания K2 Integrity, занимающаяся оценками и риск-менеджментом, представила результаты исследования, посвященного оргпреступности против ретейлеров. Выяснилось, что 15 из 21 выявленного преступного сообщества возникли в 2021 году - то есть во время пандемии COVID-19. А краденые товары в 45 % случаев сбывались в интернете.

В странах ЕС к пандемии добавилась еще одна напасть - наши беглые. Нежелавшие трудиться в Беларуси, оказались неспособными зарабатывать и на Западе.

Вернее, зарабатывать честным путем. В итоге в Польше на днях арестовали "невероятную" из числа беглых, разыскиваемую аж в Бельгии за торговлю людьми. Другие мошенники пытаются впарить своим собратьям (а иным из Беларуси бежать незачем) гражданство Польши и других стран ЕС - Венгрии, Словении, Испании. Естественно, после получения предоплаты первые с горизонта исчезают, а вторые с горя идут в шоп-лифтеры.

Воруют из магазинов, конечно, не только они. Европейские ретейлеры нанимают больше охранников, ставят больше камер наблюдения, помещают все больше товаров в защитные боксы. В берлинской сети дискаунтеров Lidl и в лондонских супермаркетах Coop в защитные боксы помещают филе лосося, стейки из говядины. Но Польша, столь вожделенная для наших экстремистов, страдает особо. По данным местной полиции, в 2022 году в Польше зафиксировано 32,7 тыс. магазинных краж - на 31 % больше, чем годом ранее.

Президент польской Ассоциации торговли и дистрибуции Рената Юшкевич заявила газете Rzeczpospolita: "Рост числа краж стал очевидным признаком проблем, которые переживает рынок: из-за роста цен все больше людей решаются на шоп-лифтинг".

Про вклад белорусских экстремистов в этот процесс пани Рената политкорректно умолчала. Но польские власти, похоже, все прекрасно понимают. И тихой сапой выдавливают деградирующих тунеядцев вон. На днях стало известно, что в крупном польском городе Вроцлаве закрывается единственный приют для беглых "змагароў". Как пояснил компетентный телеграм-канал, средств на аренду и коммунальные услуги больше нет, а обещанная помощь от лохофондов превратилась в письма с предложением обращаться в страховые компании. Ну а про участившийся школьный буллинг детей "змагароў" и избиение их бестолковых родителей на польских улицах в нынешнем году не слышал только ленивый.

Не хочется ни злорадствовать, ни поучать. Человек, ментально рожденный экстремистом и асоциалом, тюрьму отыщет для себя везде. И в Беларуси, и в Польше, и в Соединенном Королевстве, и в разобщенном Евросоюзе.