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Почему мир охвачен глобальным конфликтом и как будет развиваться ситуация дальше
Автор:Редакция news.by
Как будет развиваться ситуация дальше? Построим связь между событиями на международной арене и вместе с ведущими экспертами и политологами проанализируем, почему мир оказался на пороге глобального конфликта.
Главные темы программы "Тренды" 25 июня:
- Минск-Вашингтон. Келлог у Лукашенко: Разведка боем или старт новой игры?
- Ближневосточный котел. Иран, Израиль и США договорились?! Что осталось скрыто после глубинных ударов?
- НАТО в Гааге - трансатлантическая трещина. Саммит "хоронит" надежды Украины.
- Расколотая нация, или День рождения в слезах. Как Америка "поздравила" Трампа.
- Американский взгляд на Ялту. Неудобные вопросы к послевоенному миру.
Программа "Тренды" - "международная панорама без фильтров". Ваш гид в мире, где правду подменили сценарием. Смотрите. Сравнивайте. Думайте.