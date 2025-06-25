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Почему мир охвачен глобальным конфликтом и как будет развиваться ситуация дальше

Как будет развиваться ситуация дальше? Построим связь между событиями на международной арене и вместе с ведущими экспертами и политологами проанализируем, почему мир оказался на пороге глобального конфликта.

Главные темы программы "Тренды" 25 июня:

  • Минск-Вашингтон. Келлог у Лукашенко: Разведка боем или старт новой игры?
  • Ближневосточный котел. Иран, Израиль и США договорились?! Что осталось скрыто после глубинных ударов?
  • НАТО в Гааге - трансатлантическая трещина. Саммит "хоронит" надежды Украины.
  • Расколотая нация, или День рождения в слезах. Как Америка "поздравила" Трампа.
  • Американский взгляд на Ялту. Неудобные вопросы к послевоенному миру.

Программа "Тренды"  -  "международная панорама без фильтров". Ваш гид в мире, где правду подменили сценарием. Смотрите. Сравнивайте. Думайте.

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