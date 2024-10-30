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Поданы документы о регистрации инициативной группы Ольги Чемодановой кандидатом в Президенты
В ЦИК представлены документы о регистрации инициативной группы граждан по сбору подписей избирателей в поддержку выдвижения Ольги Чемодановой кандидатом в Президенты Беларуси, сообщила БЕЛТА.
Сегодня во время обсуждения участия Белорусского союза женщин в электоральной кампании на заседании правления БСЖ женщины поддержали инициативу председателя Минской городской организации ОО "Белорусский союз женщин", начальника главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома Ольги Чемодановой выдвинуть свою кандидатуру в качестве потенциального кандидата в Президенты Беларуси.
"Женщины в нашей стране - это движущая сила в хорошем созидательном плане. Женщины активны, заметны, не пассивны, они представлены во всех ветвях власти, во всех общественных и массовых организациях. Поэтому то, что сегодня произошло, - вполне логично. Нам очень хотелось, чтобы среди потенциальных кандидатов были, конечно, и женщины", - пояснила руководитель БСЖ журналистам по итогам заседания правления организации.
Она убеждена, что женщины должны показать свой конструктивный подход к происходящему, достойно участвовать в избирательной кампании, чтобы показать, что женское начало - это конструктивно. "Мы знаем, что женщин по-разному использовали в разные времена. Но мы хотим показать, что женщины - это те, кто работает на единение общества, кто идет вперед с мирной, созидающей повесткой, кто работает в русле государства и государственной политики, кто способен решать самые важные задачи, стоять плечом к плечу с нашими самыми лучшими мужчинами и работать во благо нашего общества. Для нас сейчас это хорошая площадка, чтобы показать, что мы делаем, сколько сделано женщинами в стране и что мы способны сделать еще", - подчеркнула Ольга Шпилевская.
Она обратила внимание, что в соответствии с законодательством выдвижение потенциальных кандидатов происходит не от каких-либо партий, общественных объединений или организаций, а путем сбора подписей граждан. "То есть для того чтобы человек получил возможность (стать кандидатом в Президенты - прим. БЕЛТА), он должен зарегистрировать инициативную группу, собрать подписи. Все будет согласно закону", - заверила председатель БСЖ.
Сегодня же в ЦИК представлены документы о регистрации инициативной группы граждан по сбору подписей избирателей в поддержку выдвижения Ольги Чемодановой кандидатом в Президенты Беларуси.
Выборы Президента Беларуси назначены на 26 января 2025 года.
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