3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
Поданы документы о регистрации инициативной группы по выдвижению Лукашенко кандидатом в Президенты
- Важно
Документы на регистрацию инициативной группы в поддержку выдвижения Александра Лукашенко кандидатом в Президенты подали в ЦИК. На проверку есть 5 дней, это отработанный механизм. На ближайшем заседании Центризбирком озвучит результаты. И в случае регистрации на нем же выдадут удостоверение инициативной группе.
В 10:00 26 октября открылся Центризбирком. Время работы до 14:00, в будние дни - с 9:00 до 18:00. Такое время определено для подающих документы по регистрации инициативных групп, которым и предстоит после собирать подписи в поддержку выдвижения кандидатов в Президенты Беларуси.
И первая инициативная группа - действующего Президента Александра Лукашенко. Документы сегодня подавал председатель Федерации профсоюзов Юрий Сенько. Не менее 100 человек должно быть в инициативной группе. Собрать им необходимо минимум 100 тыс. подписей.
Юрий Сенько:
"Каждый раз кандидат в Президенты собирает свою инициативную группу и доверяет специалистам. Мне очень приятно, что выбор пал на меня. Я с большим удовольствием принял это предложение. И я как юрист убежден, что справлюсь с этой задачей. Мы очень активно поработали с нашими потенциальными специалистами, которые инициативно включились в нашу группу".
Напомним, проход в ЦИК возможен только при предъявлении паспорта (идентификационной карты) гражданина Республики Беларусь. Зарегистрировать инициативную группу можно по 1 ноября, а значит, остается ровно неделя.
Фото: БЕЛТА
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Брестской таможне - 85 лет: под ее контролем один из самых напряженных участков границы ЕАЭС
"Время выбрало нас": в 1993 году у молодой Беларуси появились новые проблемы на несколько лет вперед
Как будет проходить агитация кандидатов в СМИ и кто будет следить за соблюдением принципа равенства
Какой принцип лежит в основе белорусской стратегии безопасности - в проекте "Диспозиция"
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
За ролик дрифта лишили прав, авария с участием четырех авто - обзор ДТП
Дикий лось ворвался в автосалон BMW и разгромил несколько раритетных машин
Неисправная печь едва не сгубила людей, вспыхнула зарядка аккумулятора - обзор ЧП
Мошенники сообщили жительнице Гродно радостную весть и выманили у нее более 55 тыс. рублей