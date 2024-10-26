Поданы документы о регистрации инициативной группы по выдвижению Лукашенко кандидатом в Президенты

Документы на регистрацию инициативной группы в поддержку выдвижения Александра Лукашенко кандидатом в Президенты подали в ЦИК. На проверку есть 5 дней, это отработанный механизм. На ближайшем заседании Центризбирком озвучит результаты. И в случае регистрации на нем же выдадут удостоверение инициативной группе.

В 10:00 26 октября открылся Центризбирком. Время работы до 14:00, в будние дни - с 9:00 до 18:00. Такое время определено для подающих документы по регистрации инициативных групп, которым и предстоит после собирать подписи в поддержку выдвижения кандидатов в Президенты Беларуси.

И первая инициативная группа - действующего Президента Александра Лукашенко. Документы сегодня подавал председатель Федерации профсоюзов Юрий Сенько. Не менее 100 человек должно быть в инициативной группе. Собрать им необходимо минимум 100 тыс. подписей.

Юрий Сенько:

"Каждый раз кандидат в Президенты собирает свою инициативную группу и доверяет специалистам. Мне очень приятно, что выбор пал на меня. Я с большим удовольствием принял это предложение. И я как юрист убежден, что справлюсь с этой задачей. Мы очень активно поработали с нашими потенциальными специалистами, которые инициативно включились в нашу группу".

Напомним, проход в ЦИК возможен только при предъявлении паспорта (идентификационной карты) гражданина Республики Беларусь. Зарегистрировать инициативную группу можно по 1 ноября, а значит, остается ровно неделя.