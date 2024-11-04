"Гражданин вправе поставить свою подпись всем семи претендентам, которые сегодня зарегистрировали свои инициативные группы. То есть на выборах каждый будет делать единственный выбор, когда будет ставить галочку в бюллетене. А в период сбора подписей гражданин вправе поставить подписи за всех семерых претендентов. Законом это не ограничено", - сказал Игорь Карпенко.

Однако есть нюансы, где можно оставить такие подписи, если человек делает это не по месту регистрации. Например, житель Минска поехал в Гомель и ему предложили там оставить подпись за того или иного претендента. "Для этого нужно, чтобы этот подписной лист был оформлен координатором по городу Минску. То есть если в Гомеле вы будете ставить подпись в подписной лист, вы должны внимательно посмотреть, это координатор по городу Минску или все-таки в Гомеле вы в какой-то район приехали, и вас впишут среди гомельчан. Поэтому есть свои нюансы и комиссии на это обращают внимание", - привел глава ЦИК конкретный пример.