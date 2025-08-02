Поездка в Россию, встреча с главами дипмиссий - о самом главном за неделю в рубрике "Время Первого"

Геополитика, экспорт, послы - неделя Президента Беларуси Александра Лукашенко была насыщенной.

Во Дворце Независимости прошло большое совещание со всеми, кто представляет Беларусь за рубежом. Что требует от дипломатов Президент?

"Нужны нетрадиционные, порой жесткие методы работы, но экономику страны нужно удержать", - подчеркнул глава государства.

Министр иностранных дел Эфиопии приехал в Минск, чтобы закрепить договоренности в агросекторе, а также он привез персональное послание от премьер-министра Эфиопии.

Еще одни переговоры прошли с партнерами поближе - с президент-губернатором Тюменского региона. На них Александр Лукашенко хотел получить экспертную оценку специалистов по поводу перспектив добычи углеводородного сырья в Беларуси.