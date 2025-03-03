Показательная бравада перед Вашингтоном и пустые обещания Киеву. Итоги саммита в Лондоне

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Европа проснулась - именно в этом решили убедить себя участники саммита в Лондоне по украинскому вопросу. Однако результаты не радужные: конкретных договоренностей нет, страны-участницы все так же разобщены. Зато Зеленский, не проронивший ни слова, вновь уверен в своей неприкасаемости.

Почему конфликт в Украине и ныне там?

Саммит по Украине

"Когда в товарищах согласья нет, на лад их дело не пойдет". Очередная попытка перетянуть одеяло с США на Европу в украинском вопросе, судя по всему, не лучше всех предыдущих. Прошедший в Лондоне саммит, посвященный Киеву, можно охарактеризовать как раскол и пустое сотрясание воздуха. На него специально не пригласили ни прибалтийских ястребов, ни прагматиков из Венгрии и Словакии. Но и без них найти какой-либо консенсус не удалось. Часть собравшихся предлагала заняться формированием единой европейской военной платформы, но без обещаний дать под это деньги. Другие, как Кир Стармер, носились с идеей создания добровольной "коалиции желающих" помогать Украине.

Кир Стармер, премьер-министр Великобритании:

"Мы согласовали несколько важных шагов. Во-первых, мы продолжим военную операцию и будем усиливать экономическое давление на Россию, чтобы укрепить Украину. Во-вторых, мы согласились с тем, что прочный мир должен обеспечить суверенитет и безопасность Украины, и Украина должна быть за столом переговоров. В-третьих, в случае заключения мирного соглашения мы продолжим наращивать обороноспособность Украины, чтобы предотвратить любое будущее вторжение. В-четвертых, мы продолжим развивать коалицию, которая будет защищать соглашение в Украине и гарантировать мир".

При этом политик признал - не все страны Европы поддержат такие шаги, тем не менее Лондон решил подать пример. Британский премьер намерен выделить Украине дополнительно более полутора млрд долларов для военных закупок, включая ракеты для систем ПВО. Общий объем новой порции военной помощи Великобритании для киевского режима составит 2 млрд. Другие участники саммита тоже оказались щедрыми, по крайней мере, на слова. Например, глава Еврокомиссии, явно перечитавшая фантастики, заявила, что европейцам необходимо работать над тем, чтобы "превратить Украину в стального дикобраза".

Урсула фон Дер Ляйен, председатель Европейской комиссии:

"Мы должны поставить Украину в положение силы, чтобы у нее были средства для укрепления и защиты себя - от экономического выживания до военной стойкости. По сути, это превращает Украину в стального дикобраза, который не переваривается потенциальными захватчиками, и поэтому основное внимание уделяется не только военным поставкам, но и, например, обеспечению безопасности энергетической системы и обеспечению того, чтобы со временем эта страна стала сильной и жизнеспособной".

Отличился и без двух минут бывший канцлер Германии. Шольц, который теперь может позволять себе говорить что угодно, буквально запрещает принимать на переговорах требования России.

Олаф Шольц, канцлер Германии:

"Российская точка зрения не может быть принята. Позвольте мне повторить: целью России всегда было создание в Украине правительства, которое будет плясать под российскую дудку. Это не может быть принято. Украина - европейская страна, решившая присоединиться к ЕС, демократическое и суверенное государство. Так должно оставаться и дальше. Второе - вопрос демилитаризации. Россия продолжает требовать того же, и это не может быть принято".

Олаф Шольц, канцлер Германии news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f68aa256-3ac8-4d96-b7b5-3cc796725345/conversions/6166abcc-52c3-49db-889d-c01b111348e6-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f68aa256-3ac8-4d96-b7b5-3cc796725345/conversions/6166abcc-52c3-49db-889d-c01b111348e6-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f68aa256-3ac8-4d96-b7b5-3cc796725345/conversions/6166abcc-52c3-49db-889d-c01b111348e6-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f68aa256-3ac8-4d96-b7b5-3cc796725345/conversions/6166abcc-52c3-49db-889d-c01b111348e6-xl-___webp_1920.webp 1920w Олаф Шольц, канцлер Германии

На фоне таких воинственных речей становится понятно, что сейчас Европа к миру не готова. Там все еще пытаются переварить происходящие разительные изменения в мире, где Старому Свету отводится место на обочине. А потому брюссельские кукловоды всеми силами затягивают конфликт, подбрасывая дровишек в огонь имени Зеленского. И тут особняком стоит маленький генсек большого НАТО, судьба которого во многом зависит именно от воли Вашингтона. Рютте невзначай отметил, что хочешь не хочешь, а к миру готовиться нужно, но место за столом переговоров не помешало бы.

Марк Рютте, генеральный секретарь НАТО:

"Американцы справедливо говорят: "Сначала нам нужно заключить мирное соглашение", и я это понимаю. Но в то же время мы должны параллельно убедиться, что, когда сделка будет заключена, мы будем готовы, и Европа сыграет здесь большую роль, чтобы гарантировать, что сделка и мир могут быть сохранены".

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Впрочем, не обошлось и без ложки дегтя. Премьер польского режима оказался не так воодушевлен встречей в Лондоне. Туск заявил, что на саммите не обсуждались "гарантии безопасности" для Украины. И по вопросу использования замороженных российских активов для финансирования Киева не было единства мнений - некоторые страны боятся последствий для евро и банковской системы. Кроме того, Туск в очередной раз подтвердил: Польша не будет отправлять солдат в Украину, но поддержит отправку военных из других стран.