Политический обозреватель Ширинов: ВНС - уникальный опыт для общемировой практики
Автор:Редакция news.by
Уникальность Всебелорусского народного собрания как органа народовластия отмечают и зарубежные эксперты.
Олим Ширинов, политический обозреватель, член совета АНО "Евразия", блогер (Таджикистан):
"Всебелорусское народное собрание как орган народовластия Беларуси, который определяет стратегические направления развития государства и общества, конечно, уникально по многим вопросам. Я, когда поинтересовался, что входит в компетенции, ведь это не только утверждение программ социального и экономического развития, военной доктрины, принятие решений о легитимности выборов и даже рассмотрение вопросов импичмента президенту, но и избрание высших судей и членов ЦИК. Это действительно впечатляет, это уникально для общемировой практики".