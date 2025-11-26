Политический обозреватель Ширинов: ВНС - уникальный опыт для общемировой практики

"Всебелорусское народное собрание как орган народовластия Беларуси, который определяет стратегические направления развития государства и общества, конечно, уникально по многим вопросам. Я, когда поинтересовался, что входит в компетенции, ведь это не только утверждение программ социального и экономического развития, военной доктрины, принятие решений о легитимности выборов и даже рассмотрение вопросов импичмента президенту, но и избрание высших судей и членов ЦИК. Это действительно впечатляет, это уникально для общемировой практики".