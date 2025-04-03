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Пошлины Трампа: причем здесь Лукашенко?
Помните, как Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что если бы 2020 год не случился, то его надо было бы придумать? А помните, какой гул стоял, что санкции убьют "белорусский режим", что экономика маленькой и независимой страны рухнет, а из-за того, что заграницу уехали "лучшие", работать будет некому и народ пойдет по миру?
Прошло всего 5 лет... И что мы видим?
- Белорусская экономика демонстрирует завидный рост.
- Доходы населения и покупательская способность растут.
- Рекордные цифры экспорта и ВВП впечатляют даже самых заядлых критиков и противников Лукашенко.
А это в очередной раз подчеркивает дальновидность белорусского лидера, который как истинный патриот своей страны думает о будущем своего народа, ставя перед собой и всем госаппаратом, казалось бы, невыполнимые задачи.
Теперь к Трампу. Он искусственно делает тот самый "2020 год в Беларуси". Вопрос: зачем?
Трамп объявил ЧП в США из-за экономической ситуации
2 апреля Трамп заявил, что его страна установит минимальную ставку таможенных пошлин на импортные товары в размере 10 %
Да просто он тоже патриот своей страны и думает о будущем американского народа. А картина сейчас в звездно-полосатой экономике удручающая.
- Внутренний долг превышает 36 трлн долларов.
- И если ничего не предпринимать, то в ближайшей перспективе Америка может уничтожить себя сама.
Простыми словами, пошлины Трампа - это не про повышение цен для других стран, а в первую очередь снижение покупательской способности самих американцев. Президент США осознает, что американский народ немного "развезло на импортных плюшках".
А для того чтобы выполнить предвыборное обещание о "золотом веке США", нужно:
- вызвать кризис;
- встряхнуть страну;
- фактически "по-лукашенковски раздеть народ и заставить работать".
Тем самым Трамп хочет простимулировать собственное производство, что послужит триггер-событием, как и у нас, в Беларуси, для мобилизации своего народа!
И здесь горизонт планирования не на одну пятилетку. Вот только успеет ли Трамп осуществить задуманное…
P.S. Ждем, когда Дональда объявят "последним диктатором США".