Пошлины Трампа: причем здесь Лукашенко?

Трамп копирует лукашенковскую модель управления страной? news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8a5b681a-6d7f-4919-acf8-e2e6f7a8c3ff/conversions/c372e113-1b68-4696-9eb7-65d031220dff-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8a5b681a-6d7f-4919-acf8-e2e6f7a8c3ff/conversions/c372e113-1b68-4696-9eb7-65d031220dff-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8a5b681a-6d7f-4919-acf8-e2e6f7a8c3ff/conversions/c372e113-1b68-4696-9eb7-65d031220dff-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8a5b681a-6d7f-4919-acf8-e2e6f7a8c3ff/conversions/c372e113-1b68-4696-9eb7-65d031220dff-xl-___webp_1920.webp 1920w

Помните, как Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что если бы 2020 год не случился, то его надо было бы придумать? А помните, какой гул стоял, что санкции убьют "белорусский режим", что экономика маленькой и независимой страны рухнет, а из-за того, что заграницу уехали "лучшие", работать будет некому и народ пойдет по миру?

Прошло всего 5 лет... И что мы видим?

Белорусская экономика демонстрирует завидный рост.

Доходы населения и покупательская способность растут.

Рекордные цифры экспорта и ВВП впечатляют даже самых заядлых критиков и противников Лукашенко.

А это в очередной раз подчеркивает дальновидность белорусского лидера, который как истинный патриот своей страны думает о будущем своего народа, ставя перед собой и всем госаппаратом, казалось бы, невыполнимые задачи.

Теперь к Трампу. Он искусственно делает тот самый "2020 год в Беларуси". Вопрос: зачем?

Трамп объявил ЧП в США из-за экономической ситуации 2 апреля Трамп заявил, что его страна установит минимальную ставку таможенных пошлин на импортные товары в размере 10 % 9 часов назад

Да просто он тоже патриот своей страны и думает о будущем американского народа. А картина сейчас в звездно-полосатой экономике удручающая.

Внутренний долг превышает 36 трлн долларов.

И если ничего не предпринимать, то в ближайшей перспективе Америка может уничтожить себя сама.

Простыми словами, пошлины Трампа - это не про повышение цен для других стран, а в первую очередь снижение покупательской способности самих американцев. Президент США осознает, что американский народ немного "развезло на импортных плюшках".

А для того чтобы выполнить предвыборное обещание о "золотом веке США", нужно:

- вызвать кризис;

- встряхнуть страну;

- фактически "по-лукашенковски раздеть народ и заставить работать".

Тем самым Трамп хочет простимулировать собственное производство, что послужит триггер-событием, как и у нас, в Беларуси, для мобилизации своего народа!

И здесь горизонт планирования не на одну пятилетку. Вот только успеет ли Трамп осуществить задуманное…