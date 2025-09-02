Посол Беларуси вручил верительные грамоты главе Парагвая

Фото: МИД news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4384ac43-bca8-4d3d-a048-cc784367e30e/conversions/d02e7398-13e9-424d-a69a-70bf3ca62f03-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4384ac43-bca8-4d3d-a048-cc784367e30e/conversions/d02e7398-13e9-424d-a69a-70bf3ca62f03-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4384ac43-bca8-4d3d-a048-cc784367e30e/conversions/d02e7398-13e9-424d-a69a-70bf3ca62f03-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4384ac43-bca8-4d3d-a048-cc784367e30e/conversions/d02e7398-13e9-424d-a69a-70bf3ca62f03-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: МИД

Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Федеративной Республике Бразилия и Республике Парагвай по совместительству Андрей Андреев вручил верительные грамоты президенту Республики Парагвай Сантьяго Пенье Паласиосу, сообщила БЕЛТА со ссылкой на белорусское внешнеполитическое ведомство.

Во время встречи была подчеркнута заинтересованность в развитии взаимовыгодного сотрудничества, в особенности в укреплении торгово-экономического взаимодействия.

Кроме того, белорусский дипломат провел встречи с заместителем министра промышленности и торговли Парагвая Хавиером Виверосом, председателем Промышленного союза Парагвая Энрике Дуарте, а также председателем Парагвайской палаты трейдеров зерна и масличных культур Хосе Береа.