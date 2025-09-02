Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Посол Беларуси вручил верительные грамоты главе Парагвая

Фото: МИД

Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Федеративной Республике Бразилия и Республике Парагвай по совместительству Андрей Андреев вручил верительные грамоты президенту Республики Парагвай Сантьяго Пенье Паласиосу, сообщила БЕЛТА со ссылкой на белорусское внешнеполитическое ведомство.

Во время встречи была подчеркнута заинтересованность в развитии взаимовыгодного сотрудничества, в особенности в укреплении торгово-экономического взаимодействия.

Кроме того, белорусский дипломат провел встречи с заместителем министра промышленности и торговли Парагвая Хавиером Виверосом, председателем Промышленного союза Парагвая Энрике Дуарте, а также председателем Парагвайской палаты трейдеров зерна и масличных культур Хосе Береа.

С представителями парагвайского промышленного сектора были обсуждены перспективные направления сотрудничества в области машиностроения и электроэнергетики с учетом имеющихся у белорусской стороны широких компетенций и наработок в данной сфере.

