Посол Беларуси вручил верительные грамоты главе Парагвая
Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Федеративной Республике Бразилия и Республике Парагвай по совместительству Андрей Андреев вручил верительные грамоты президенту Республики Парагвай Сантьяго Пенье Паласиосу, сообщила БЕЛТА со ссылкой на белорусское внешнеполитическое ведомство.
Во время встречи была подчеркнута заинтересованность в развитии взаимовыгодного сотрудничества, в особенности в укреплении торгово-экономического взаимодействия.
Кроме того, белорусский дипломат провел встречи с заместителем министра промышленности и торговли Парагвая Хавиером Виверосом, председателем Промышленного союза Парагвая Энрике Дуарте, а также председателем Парагвайской палаты трейдеров зерна и масличных культур Хосе Береа.
С представителями парагвайского промышленного сектора были обсуждены перспективные направления сотрудничества в области машиностроения и электроэнергетики с учетом имеющихся у белорусской стороны широких компетенций и наработок в данной сфере.