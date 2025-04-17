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Посол Республики Беларусь вручил верительные грамоты Президенту Республики Казахстан

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17 апреля Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Казахстан Алексей Богданов вручил верительные грамоты Президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на посольство Беларуси в Астане.

Касым-Жомарт Токаев поздравил посла Беларуси с официальным началом его дипломатической миссии в Республике Казахстан. Он пожелал успешной работы на благо народов двух стран и заверил, что окажет всестороннюю поддержку в его деятельности.

Казахстанский лидер также отметил важность Республики Беларусь для Республики Казахстан и необходимость дальнейшего поступательного развития двусторонних отношений.

сотрудничествоКазахстан