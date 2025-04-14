Правительственная делегация Беларуси направилась в Зимбабве. Какова цель визита?

Правительственная делегация Беларуси во главе с заместителем премьер-министра Виктором Каранкевичем направилась с рабочим визитом в Зимбабве. Его цель - определение новых направлений сотрудничества и оценка результатов выполнения ранее достигнутых договоренностей.

Взаимный интерес сторон представляют поставки продовольственных товаров и сырья, сотрудничество в сферах образования, здравоохранения, науки и технологий, обращения с отходами. Потенциал у двустороннего сотрудничества огромен, а наличие между двумя странами открытых и прямых контактов позволит раскрыть его полностью.