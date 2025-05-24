Правительственная делегация Беларуси прибыла в Ливию

От поставок продовольствия и техники до совместных проектов в сфере образования и медицины - белорусская правительственная делегация во главе с вице-премьером Виктором Каранкевичем находится с официальным визитом в Ливии.

В Бенгази запланирована обширная деловая программа. Стороны намерены обсудить дальнейшее взаимодействие в промышленности, сельском хозяйстве и здравоохранении. У ливийских партнеров есть интерес к белорусским технологиям. И Беларусь готова делиться опытом.

Виктор Каранкевич, заместитель премьер-министра Беларуси:

"В рамках визита белорусской делегации планируется обсуждение развития в экономической, гуманитарной, социальной сферах, а также активизация взаимодействия между парламентами двух стран. Предусматриваются встречи, чтобы уже подвести предварительные результаты, а также активизировать работу по основным направлениям, которые позволят обеспечить безусловное выполнение договоренностей, достигнутых на уровне главы нашего государства Александра Григорьевича Лукашенко и фельдмаршала Ливии господина Хафтара".