Председатель ЦИК заявил, что молодежь - активный участник в работе по правовому просвещению

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Молодежь - активный участник в работе по правовому просвещению, заявил в Информационном центре ЦИК председатель ЦИК Игорь Карпенко, пишет БЕЛТА.
"В списках избирателей числится более 88 тыс. граждан, которые впервые смогут принять участие в голосовании. Для них подготовлены подарочные экземпляры книги "Символы суверенной Беларуси", - рассказал Игорь Карпенко. - По единому дню голосования, таких граждан приняло участие 77 %. Судя по тому, как идет досрочное голосование, думаю, что процент ниже не будет. Мы стараемся показать молодым людям, что это их конституционное право, возможность участвовать в большой политике, пока в качестве избирателя, а потом, возможно, в качестве кандидата в депутаты, Президенты".
Накануне в Минске состоялось четвертое заседание Консультативного совета руководителей избирательных органов государств - участников Содружества Независимых Государств. По итогам заседания принято единогласное решение о формировании рабочей группы по молодежной политике при консультативном совете. "Кстати, эти интересные подходы - дебаты, игра "Выбор.BY", создание клубов молодых избирателей, работа в рамках методики "равный обучает равного" - это все инициативы Молодежного совета при ЦИК, который, кстати, серьезно взаимодействует с молодежными парламентами, со структурами по работе с молодежью, Министерством образования", - отметил глава ЦИК.
Выборы Президента Беларуси назначены на 26 января 2025 года.