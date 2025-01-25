Председатель ЦИК заявил, что молодежь - активный участник в работе по правовому просвещению

"В списках избирателей числится более 88 тыс. граждан, которые впервые смогут принять участие в голосовании. Для них подготовлены подарочные экземпляры книги "Символы суверенной Беларуси", - рассказал Игорь Карпенко. - По единому дню голосования, таких граждан приняло участие 77 %. Судя по тому, как идет досрочное голосование, думаю, что процент ниже не будет. Мы стараемся показать молодым людям, что это их конституционное право, возможность участвовать в большой политике, пока в качестве избирателя, а потом, возможно, в качестве кандидата в депутаты, Президенты".