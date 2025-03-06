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Премьер-министр Мьянмы прибыл с официальным визитом в Беларусь

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Фото: БЕЛТА

Премьер-министр, Председатель Государственного административного совета Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайн прибыл с официальным визитом в Беларусь, сообщает БЕЛТА.

Лидера Мьянмы в аэропорту встретил министр иностранных дел Максим Рыженков.

Как сообщалось БЕЛТА, переговоры Президента Беларуси Александра Лукашенко с Мин Аун Хлайном пройдут 7 марта во Дворце Независимости в узком и расширенном составах. Лидеры стран обсудят развитие сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной областях, определят планы на будущее. В том числе речь пойдет о совместной работе в промышленности, сельском хозяйстве, фармацевтике и научной сфере.

Ожидается, что по итогам переговоров будет подписан ряд двусторонних документов.

Мьянма