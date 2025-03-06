Премьер-министр Мьянмы прибыл с официальным визитом в Беларусь

Как сообщалось БЕЛТА, переговоры Президента Беларуси Александра Лукашенко с Мин Аун Хлайном пройдут 7 марта во Дворце Независимости в узком и расширенном составах. Лидеры стран обсудят развитие сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной областях, определят планы на будущее. В том числе речь пойдет о совместной работе в промышленности, сельском хозяйстве, фармацевтике и научной сфере.