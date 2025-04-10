Премьер-министр Пакистана возложил венок к монументу Победы в Минске

В Минск с официальным визитом прибыл премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф. В аэропорту высокого гостя встретил премьер-министр Беларуси Александр Турчин.

Сразу же по прилете в дань особого уважения белорусскому народу пакистанский лидер принял участие в церемонии возложения венка к монументу на площади Победы.

11 апреля Шариф приглашен во Дворец Независимости. Президент Беларуси проведет переговоры с премьер-министром Пакистана. Встреча лидеров состоится сначала в узком, а затем в расширенном составе с участием членов делегаций.

Лидеры стран обсудят ход реализации договоренностей, достигнутых во время официального визита главы белорусского государства в Пакистан в ноябре 2024 года. Акцент - на дальнейшем развитии торгово-экономического сотрудничества, в том числе в сферах промышленности и обеспечения продовольственной безопасности, укреплении гуманитарных связей.

Отдельное внимание - ключевым вопросам глобальной и региональной повестки дня, взаимодействию двух государств на международных площадках. По итогам переговоров ожидается подписание двусторонних документов. А вечером 10 апреля высокий гость из Исламабада и Александр Лукашенко пообщаются в неформальной обстановке.