Премьеры Беларуси и Кыргызстана встретились на полях Межправсовета ЕАЭС

Сила Евразийского экономического союза в его прагматизме, который не зависит от политической конъюнктуры, а совместная работа всегда нацелена на результат. Об этом заявил премьер Беларуси Роман Головченко на Межправсовете ЕАЭС в Алматы.

Наши цели и задачи как страны, которая председательствует в 2025 году в объединении, изложены в обращении Президента. Главное - это укрепление совместной работы по всем направлениям интеграционной деятельности.

Белорусская делегация прилетела в Алматы ближе к обеду. На уровне премьеров на Межправсовете Беларусь, Россия, Кыргызстан. А также Казахстан как страна, принимающая заседание. Только Армения на уровне вице-премьера.

Первый день Межправсовета стартовал ближе к вечеру. Так что у всех была возможность провести и двухсторонние встречи. Беларусь и Кыргызстан планируют товарооборот увеличить до 500 млн долларов, большее чем в два раза.

Есть совместные проекты по сборке лифтов. Мы строим в Кыргызстане роторную парковку и уже возвели мусороперерабатывающий завод. Готовы подключиться и к освоению новых месторождений, строительству гидроэлектростанции. Есть опыт по проектам и строительным услугам. Так что работы впереди немало. А сегодняшняя встреча, чтобы подтвердить общность целей.

В декабре в Кыргызстане прошли кадровые перестановки в правительстве и назначен новый премьер.

"Хочу заверить вас в преемственности курса правительства Кыргызстана по всем направлениям, как двустороннего взаимодействия, так и в рамках международных организаций. Прошу вас передать поздравления и наилучшие пожелания от имени Президента Кыргызстана в адрес Президента Беларуси. Пользуясь случаем, от себя лично и от имени Кабинета Министров хочу поздравить вас, братский народ Беларуси, с успешным проведением выборов Президента страны. Уверен, что граждане сделали правильный выбор в пользу текущего государственного курса Беларуси, политических и экономических реформ и дальнейшее устойчивое развитие страны", - сказал премьер-министр Кыргызстана Адылбек Касымалиев.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

"Кыргызстан точно так же для Беларуси является надежным и значимым партнером в торгово-экономической сфере. Все наши отношения развиваются в позитивном ключе, как на двустороннем треке, так и в рамках всех международных объединений. У нас очень схожие подходы в международной повестке, мы поддерживаем друг друга в международных организациях. Очень важно сохранять этот темп, тем более, что очень дружеские и партнерские отношения сложились между главами государств. Это надо ценить и поддерживать реальной работой".

Беларусь в 2025 году председательствует в органах ЕАЭС. Мы как активный интегратор хотим все приписанное в стратегии до 2025 года выполнить. Ведь в декабре нужно принимать новые ориентиры до 2030 года. Об этом говорил 30 января наш вице-премьер с министром торговли ЕЭК.

Андрей Слепнев, член коллегии (министр) по торговле ЕЭК:

"Белорусское председательство достаточно активно началось. Мы видим серьезный настрой на то, чтобы стратегия была выполнена. С точки зрения международной торговли нам крайне важна поддержка председательствующей стороны по таким направлениям, как активное продвижение и завершение международных торговых переговоров".

Иран как раз та страна, у которой с ЕАЭС есть соглашение о зоне свободной торговли. В Алматы прилетел вице-президент. Мы не упустили возможность обсудить главное.

"Политические отношения между нашими странами на хорошем уровне. А в экономике нужно прилагать больше усилий. Встречи и переговоры как раз помогают в этом. Важно все договоренности реализовать", - отметил первый вице-президент Ирана Мохаммад-Реза Ареф.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

"Как вы знаете, у нас интенсивно развиваются контакты на всех уровнях, от глав государств до министерств, ведомств и бизнеса. Совсем недавно состоялось заседание межправительственной комиссии. Я встретился с министром промышленности, шахты, торговли Ирана. Мы провели содержательную беседу относительно подготовки визита и его превосходительства Президента Ирана в Республику Беларусь. И согласились, что надо очень хорошо подготовить этот визит и насытить его экономической повесткой".

Уже детально о совместных проектах говорили без прессы. Ближе к 19:00 главы правительств "пятерки" собрались на Межправсовет.

Межправсовет начинается традиционно с рукопожатия, после совместное фотографирование. Узкий формат как правило проходит без прессы. Открытая часть, где выступают премьеры страны, которые председательствуют в ЕАЭС. А нынче это мы.

Роман Головченко отметил, наши страны связывают прочные экономические отношения и масштабный торговый оборот. ВВП союза за прошлый год будет около 4 %, и это лучшее доказательство правильного вектора развития. Но весь потенциал пока не раскрыт.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

"Сила нашей организации в ее прагматизме. Идеи евразийской экономической интеграции не подвержены политической конъюнктуре. Наша реальная работа не подменяется какими-то политическими лозунгами и всегда нацелена на практический результат, и он есть. Беларусь с 1 января приступила к выполнению своих обязанностей по председательству в органах ЕАЭС. Цели и задачи этого председательства изложены в обращении Президента Республики Беларусь главам государств - членов ЕАЭС. Отметим, что наше председательство в 2025 году будет направлено на укрепление совместной работы на всех направлениях интеграционной деятельности. Особое внимание традиционно постараемся уделить вопросам формирования общего кооперационного промышленного пространства, реализации совместных проектов по уже принятым решениям в сфере поддержки проектов в области промышленности, АПК, приложить дополнительные усилия на таком важном в современных условиях направлении, как цифровая трансформация экономики".

Далее переговоры проходили за закрытыми дверями. На повестке чувствительные вопросы, которые премьеры готовы обсуждать. А это значит, все настроены двигаться дальше и вместе. 31 января диалог продолжат в широком формате.