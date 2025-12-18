"Прежде всего человек" - Кочанова о Программе социально-экономического развития страны

Второе заседание VII Всебелорусского народного собрания проходит в Минске 18-19 декабря.

Главное событие первого дня - Послание Президента Беларуси. Длилось оно 4 часа 40 минут, говорили о многих сферах.

Наталья Кочанова, делегат VII Всебелорусского народного собрания, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси, рассказала, действительно ли Александр Лукашенко больше всего внимания обращает именно на простого человека, на создание комфортных условий для его жизни.

"В этом нет никакого сомнения, потому что все годы работы главы государства именно эта политика проводится в нашей стране - прежде всего человек. Его проблемы, вопросы, комфортная жизнь - все, что связано с человеком. Это та политика, которую проводит в нашей стране Президент. Было очень доступно, понятно, собственно говоря, так, как всегда", - подчеркнула Кочанова. - Приятно слушать Президента, я думаю, всем. Почему? Это всегда очень искренне, доходчиво и правдиво. Сегодня по-особому было построено выступление главы государства, на мой взгляд".