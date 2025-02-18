Президент Беларуси подписал закон о потребительском кредите и потребительском микрозайме. Документ направлен на комплексное совершенствование правового регулирования отношений в области кредитования и микрофинансирования физических лиц, а также повышение уровня защиты прав потребителей финансовых услуг.

Закон, в частности, предусматривает предоставление физлицам более развернутой информации об условиях кредита или микрозайма и проведение обязательной оценки их кредитоспособности. Устанавливаются существенные условия договоров потребительского кредита, ограничения размера процентов по договору потребительского микрозайма, также запрет на взимание неустойки за досрочный возврат потребительского кредита и дополнительных платежей за пользование кредитом. Кредитополучатели, находящиеся в трудной жизненной ситуации, смогут получать отсрочки платежа.