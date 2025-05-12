Президент Зимбабве посетил мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой"

"Для меня большая честь и привилегия сегодня посетить это место лично. Это действительно история, ваше историческое наследие, и оно здесь - перед нами. Это живое подтверждение храбрости вашего народа. Зимбабве является развивающейся страной. Мы высоко ценим, когда развитые страны протягивают нам руку дружбы и помощи, и максимально сотрудничаем с ними. Помимо этого, лично я и Президент Беларуси Александр Лукашенко являемся близкими друзьями, поэтому я здесь сегодня. Кроме того, Беларусь - очень красивая страна, кто бы не хотел сюда приехать и я не исключение", - отметил Эммерсон Мнангагва.