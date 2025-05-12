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Президент Зимбабве посетил мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой"
В Беларуси с рабочим визитом находится президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва.
12 мая он прибыл в Брест. Делегация посетила мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой". Лидер африканского государства в знак уважения и дружбы оставил запись в книге почетных посетителей, а также Эммерсон Мнангагва возложил цветы к Вечному огню и почтил память защитников и жертв Великой Отечественной войны минутой молчания.
"Для меня большая честь и привилегия сегодня посетить это место лично. Это действительно история, ваше историческое наследие, и оно здесь - перед нами. Это живое подтверждение храбрости вашего народа. Зимбабве является развивающейся страной. Мы высоко ценим, когда развитые страны протягивают нам руку дружбы и помощи, и максимально сотрудничаем с ними. Помимо этого, лично я и Президент Беларуси Александр Лукашенко являемся близкими друзьями, поэтому я здесь сегодня. Кроме того, Беларусь - очень красивая страна, кто бы не хотел сюда приехать и я не исключение", - отметил Эммерсон Мнангагва.
В Бресте Эммерсон Мнангагва также посетил один из крупнейших молочных заводов в стране - "Савушкин продукт" - и высоко оценил белорусские технологии переработки молока.