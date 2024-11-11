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Президенту Туркменистана была вручена верительная грамота от посла Беларуси
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Туркменистане Станислав Чепурной вручил верительные грамоты Президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову. Об этом сообщила БЕЛТА, ссылаясь на пресс-службу белорусского внешнеполитического ведомства.
В ходе встречи стороны отметили приверженность развитию всего спектра двусторонних отношений, а также продолжению практики взаимной поддержки в рамках работы на международных площадках.
Сердар Бердымухамедов пожелал Станиславу Чепурному продуктивной работы, в свою очередь руководитель белорусской дипмиссии заверил, что приложит максимальные усилия для дальнейшего развития дружественных отношений и всестороннего расширения сотрудничества между Беларусью и Туркменистаном.
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