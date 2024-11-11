Президенту Туркменистана была вручена верительная грамота от посла Беларуси

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Туркменистане Станислав Чепурной вручил верительные грамоты Президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову. Об этом сообщила БЕЛТА, ссылаясь на пресс-службу белорусского внешнеполитического ведомства.

В ходе встречи стороны отметили приверженность развитию всего спектра двусторонних отношений, а также продолжению практики взаимной поддержки в рамках работы на международных площадках.