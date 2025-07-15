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Приоритеты сотрудничества Беларуси и Санкт-Петербурга в здравоохранении
В Министерстве здравоохранения Беларуси прошла встреча делегаций Санкт-Петербурга и Минска. Обсудили вопросы сотрудничества в области здравоохранения. В формате круглого стола собрались ведущие специалисты, руководители медицинских учреждений, представители муниципальных властей белорусской и российской сторон. Основные темы - онкология, кардиохирургия, диагностика и реабилитация. Обсудили также организацию совместных научных проектов и повышение квалификации специалистов.
А по итогам встречи 14 июля губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова с председателем Совета Республики Натальей Кочановой был проанонсирован новый совместный проект. Он станет частью программ Союзного государства в сфере диагностики и лечения онкологических заболеваний.