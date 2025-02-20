3.55 BYN
3.26 BYN
3.40 BYN
Продвижение экономических проектов. Кочанова встретилась с премьер-министром Азербайджана
Продвижение экономических проектов и парламентское взаимодействие. Сотрудничество между Беларусью и Азербайджаном обсудили спикер Совета Республики Наталья Кочанова и премьер-министр этой страны Али Асадов.
Беларусь получила статус наблюдателя в Азиатской парламентской ассамблее, председательствует в которой Азербайджан. Ассамблея - авторитетная международная площадка, которая объединяет парламенты десятков стран. Это новые возможности для закрепления экономических интересов в странах региона.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
"Все, что здесь звучит сегодня от спикеров, от тех, кто представляет свои страны, от наших коллег-парламентариев, говорит о том, что у нас абсолютно схожие подходы в развитии наших стран, в международной деятельности наших парламентов. Эта ассамблея зарекомендовала себя хорошими инициативами. Мы знаем, что здесь рассматриваются вопросы, которые касаются глобального мира, развития, дружбы и сотрудничества между разными странами".
Договоренности, достигнутые ранее на высшем уровне, продвигаются. Идет активная работа по 12 ключевым направлениям. В современных условиях парламентское сотрудничество - это эффективная форма взаимодействия между народами.
На полях Ассамблеи Беларусь провела трек международных переговоров. В марафоне встреч - обсуждение совместных проектов и перспективы сотрудничества с Азербайджаном, ОАЭ, Индонезией и Оманом.
Фото Совета Республики