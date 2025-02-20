Продвижение экономических проектов. Кочанова встретилась с премьер-министром Азербайджана

"Все, что здесь звучит сегодня от спикеров, от тех, кто представляет свои страны, от наших коллег-парламентариев, говорит о том, что у нас абсолютно схожие подходы в развитии наших стран, в международной деятельности наших парламентов. Эта ассамблея зарекомендовала себя хорошими инициативами. Мы знаем, что здесь рассматриваются вопросы, которые касаются глобального мира, развития, дружбы и сотрудничества между разными странами".