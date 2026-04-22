Промышленность, наука, культура - что интересует латиноамериканских парламентариев в Беларуси

Начался визит в Беларусь делегации парламента стран Латинской Америки и Карибского бассейна. Парламентарии уже прибыли в нашу страну.

23 апреля пройдет ряд встреч с белорусскими коллегами. Гости проведут переговоры с руководством Палаты представителей и Совета Республики Национального собрания. На повестке обсуждение путей укрепления экономического партнерства, развития торговых связей и реализации совместных инвестпроектов.

Взаимный интерес представляют такие сферы, как сельское хозяйство, промышленность, наука и технологии, а также культурные обмены. Ожидается, что визит станет важным шагом на пути построения более тесного диалога между Беларусью и странами Латинской Америки и Карибского бассейна.