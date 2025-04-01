Путин: Результаты белорусско-российской интеграции ощущаются во всех сферах жизни

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Результаты белорусско-российской интеграции ощущаются во всех сферах жизни. Об этом заявил президент России Владимир Путин в поздравлении участникам торжественного собрания по случаю Дня единения народов Беларуси и России, которое опубликовано на сайте Кремля, сообщает БЕЛТА.

Владимир Путин отметил, что День единения народов Беларуси и России - праздник, символизирующий нерушимые узы братской дружбы наших народов, общность их исторических судеб, духовных и нравственных ценностей.



"За более чем четвертьвековой период строительства Союзного государства удалось немало сделать для развития российско-белорусских связей и продвижения взаимовыгодных интеграционных процессов. Результаты этих усилий ощущаются без преувеличения во всех сферах нашей жизни. Граждане России и Беларуси пользуются равными правами в сферах медицины и образования, социального и пенсионного обеспечения, а также в выборе места жительства и работы. Расширяются продуктивное торгово-экономическое, научно-техническое и гуманитарное сотрудничество, контакты по линии парламентов, регионов и городов", - констатировал он.

"В нынешней сложной международной обстановке совместные действия российской и белорусской сторон обеспечивают укрепление оборонного потенциала и надежную безопасность Союзного государства. Мы последовательно отстаиваем свои законные внешнеполитические интересы и сообща работаем с зарубежными партнерами в целях формирования более справедливого, многополярного миропорядка", - отметил российский лидер.

"9 мая мы отмечаем знаменательную дату - 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Сохранение памяти о подвиге поколения победителей, несомненно, укрепляет нашу общую решимость противостоять любым проявлениям неонацизма и всемерно способствовать обеспечению мира и безопасности на планете", - подчеркнул президент России.